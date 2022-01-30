Берлин, 30 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. После трёх лет эксплуатации в Германии технические неисправности обнаруживаются у 10% электромобилей Model S американской компании Tesla. Об этом сообщает портал The Drive со ссылкой на дынные ассоциации TÜV Association.

Mqofscots Tesla Model S

TÜV Association ежегодно публикует обобщённые результаты проверок транспортных средств, проводимых входящими в ассоциацию сервисами. В первый раз на техосмотр в Германии автомобили направляются после трёх лет эксплуатации, после чего проверка проводится один раз в два года. В 2022 году в TÜV Association впервые опубликовали данные по электромобилям, так как количество эксплуатируемых электрических авто в Германии достигло требуемого для статистического анализа уровня.

Среди популярных в Германии электромобилей самой надёжной оказалась модель Smart Fortwo Electric Drive. После трёх лет эксплуатации какие-либо дефекты при техосмотре были выявлены только у 3,5% таких авто. Для другой популярной модели — BMW i3 — этот показатель составил 4,7%. Это соответствует среднему показателю дефектов, выявляемому в Германии у автомобилей в возрасте трёх лет.

Худшие результаты показал электромобиль Model S компании Tesla. Дефекты были выявлены у 10,7% авто в возрасте трёх лет. Model S также заняла одно из последних мест в общем рейтинге среди всех автомобилей, опередив только Dacia Logan и Dacia Duster.