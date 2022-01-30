Москва, , 14:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе (с 31 января) проведет серию международных контактов. Об этом сегодня, 30 января, сообщает телеканала «Россия 1».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер на будущей неделе посетит Китайскую Народную Республику. Там в Пекине должна состоятся церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских Игр. Предполагается, что в Пекине Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, на будущей неделе Путин проведет переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. Встреча намечена на 1 февраля. Лидеры двух стран обсудят подготовку к постройке атомной электростанции в Венгрии, долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины «Спутник V» на территории Венгрии. Орбан рассчитывает обсудит с Путиным увеличение поставок газа.

Также российский лидер на будущей неделе встретится с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.