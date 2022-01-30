Москва, 30 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе (с 31 января) проведет серию международных контактов. Об этом сегодня, 30 января, сообщает телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер на будущей неделе посетит Китайскую Народную Республику. Там в Пекине должна состоятся церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских Игр. Предполагается, что в Пекине Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, на будущей неделе Путин проведет переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. Встреча намечена на 1 февраля. Лидеры двух стран обсудят подготовку к постройке атомной электростанции в Венгрии, долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины «Спутник V» на территории Венгрии. Орбан рассчитывает обсудит с Путиным увеличение поставок газа.

Также российский лидер на будущей неделе встретится с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.