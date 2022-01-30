Лондон, 30 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Лиз Трасс — глава МИД Великобритании — подтвердила намерение британских властей удвоить численность военного контингента в Эстонии, передает Sky News.

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«Предлагаем разместить допвойска в Эстонии, предоставляем дополнительную воздушную поддержку через Черное море и поставляем оборонительное оружие Украине», — отметила она.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на протяжении нескольких дней Великобритания отправляет на Украину военно-транспортными самолетами своих ВВС вооружение.

«Было организовано не менее 6 рейсов, … то есть в общей сложности порядка 460 т вооружений», — отметила она.