Париж, 30 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Испанский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос в ходе тренировки получил мышечную травму. Об этом 30 января сообщает Le Parisien.

Ruben Ortega Серхио Рамос

Уточняется, что 28 января из-за полученного повреждения 35-летний футболист вынужден был покинуть тренировку и 29 января не вышел на поле на новую тренировку своей команды.

Отметим, Серхио Рамос перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом минувшего года в статусе свободного агента. Из-за травмы он смог начать играть за парижский клуб только в конце ноября и провел за это время пять матчей, отметившись в них одним забитым мячом.