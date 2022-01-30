Серпухов, Московская область, , 14:21 — REGNUM Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Серпухове (Московская область). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В поселке Большевик в частном жилом доме произошел хлопок газа, дом разрушен наполовину. Пострадали три человека, возгорание не произошло.

В ходе проверки, проведение которой поручено Серпуховской горпрокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в т.ч. на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

На место выехал серпуховской городской прокурор.