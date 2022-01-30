Москва, 30 января 2022, 14:17 — REGNUM Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который умер на 86 году жизни.
«Ушёл из жизни замечательный актёр, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии Леонид Куравлёв», — отмечается в телеграмме.
С именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа, его проникновенная игра покорила сердца миллионов зрителей, отмечается в сообщении.
Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.
С начала января 85-летний артист находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице №40 в Коммунарке. 21 января его сын сообщил об улучшении состояния здоровья.