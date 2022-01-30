Москва, 30 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который умер на 86 году жизни.

Цитата из спектакля «Энергичные люди». реж. Владимир Захаров. 1988. СССР Леонид Куравлев

«Ушёл из жизни замечательный актёр, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии Леонид Куравлёв», — отмечается в телеграмме.

С именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа, его проникновенная игра покорила сердца миллионов зрителей, отмечается в сообщении.

Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

С начала января 85-летний артист находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице №40 в Коммунарке. 21 января его сын сообщил об улучшении состояния здоровья.