Венеция, Италия, 30 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Форвард московского футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов итальянской Серии А. Об этом 30 января сообщает Tuttomercatoweb.

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

По информации источника, игроком интересуется команда «Венеция», которая намерена во время зимнего трансферного окна усилить свою линию нападения.

Также указывается, что «Венеция» хотела приобрести форварда «Беневенто» Джанлуку Лападулу, однако этот трансфер не получился и теперь венецианцы намерены приобрести 21-летнего российского футболиста.

Отметим, в нынешнем сезоне Федор Чалов сыграл в составе ЦСКА в 18 матчах, отличившись в них три забитыми мячами и пятью голевыми пасами.