Киев, 30 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Экономика Украины понесла урон из-за той паники, которая была раздута из-за якобы готовящегося нападения России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Vice.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что рынки и люди должны понять, что власти Украины и её партнеры работают над тем, чтобы всеми силами предотвратить «худший вариант развития событий».

При этом глава МИД Украины посетовал, что западные союзники Киева из-за «недостатка политической воли» не слишком активно поддерживают Украину, а могли бы это сделать. При этом Кулеба воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны, хотя понятно, что речь идёт о Германии, которая отказалась поставлять системы вооружения на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, определенные политические силы на Украины начали раздувать истерию и панику, заявляя, что Россия якобы готовит вторжение. Это было сделано на фоне провала российско-американских переговоров о стратегической стабильности. Таким заявлениям с Украины активно подыгрывали на Западе и даже организовали поставки вооружения в эту страну.

Однако президент Украины Владимир Зеленский в последние несколько дней начал говорить о том, что на самом деле нет никакой угрозы вторжения со стороны России.