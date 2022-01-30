Томск, 30 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Томской области средний размер займов в ломбардах за девять месяцев 2021 года превысил 7 тыс. рублей, что на 1 тыс. больше аналогичного периода 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местном отделения Сибирского главного управления Банка России.

Жан Беро. Ломбард

Всего томские ломбарды заключили с местными жители более 60 тыс. сделок на 434 млн рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных займов практически не изменилось, а объем увеличился на 16%», — отметили в учреждении.

Рост произошёл за счёт увеличения среднего размера займов. При этом клиенты оставляли в залог ценные вещи, начиная от золотых украшений, заканчивая электроникой, за исключением автомобилей.

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