Екатеринбург, 30 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» начал переговоры о продлении контракта со своим польским полузащитником Рафалом Августиняком. Об этом 30 января рассказал сам футболист, его слова приводит «Матч ТВ».

Fc-ural.ru Рафал Августиняк

«На данный момент осталось четыре месяца (действующего контракта). Уже начали с «Уралом» общение по продлению, но пока не знаю, как все сложится», — сказал 28-летний игрок.

При этом хавбек уточнил, что и ему самому, и его супруге нравятся и Екатеринбург, и в целом Россия и добавил, что ему предстоит еще немного пообщаться с руководством «Урала» по эвопросы о продлении соглашения.

Отметим, в нынешнем сезоне Рафал Августиняк сыграл в составе «Урала» в 14 матчах и отличился в них двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.