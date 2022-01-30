Москва, , 13:59 — REGNUM Россия хочет добрых, ровных, равноправных, взаимоуважительных отношений с США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Хотим добрых, … взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент РФ Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 г подтвердил именно такой настрой», — сказал он на Первом канале в программе «Воскресное время».

Лавров добавил, что у РФ есть свои интересы, как и у США.

«Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — подчеркнул он.