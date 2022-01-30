Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Новый российский лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый испытательный полёт. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ан-2 Zajcsik

Самолёт взлетел с аэродрома «Екатеринбург», полёт длился около 25 минут. Полётное задание выполнено в полном объёме, испытания прошли в штатном режиме.

ЛМС-901 «Байкал» разработан Уральским заводом гражданской авиации для замены советских лёгких самолётов Ан-2, известных под названием «кукурузники». Разработка самолёта проведена по зданию Минпромторга РФ в рамках госпрограммы по развитию малой авиации.

Новый лёгкий самолёт сможет нести полезную нагрузки до 2 тонн. Максимальная дальность полёта будет составлять 3 тысячи километров при крейсерской скорости до 300 километров в час.

Самолёт ЛМС-901 «Байкал» призван повысить транспортную доступность отдалённых регионов России. Запуск серийного производства запланирован на 2024 год.