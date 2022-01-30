Бийск, Алтайский край, , 13:51 — REGNUM Мошенники обманули жителя Бийска, пожевавшего купить автомобиль через один из популярных сайтов в интернете. Подробности сегодня, 30 января, сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Автомобиль sompomedia

Просмотрев несколько страниц, 19-летний парень обнаружил подходящее объявление. В ходе переписки потенциальный покупатель уточнил техническое состояние и цену транспортного средства. Всё его устроило и для того, чтобы машину не купили другие, перевел продавцу предоплату в сумме трех тысяч рублей.

Однако приехав в соседний город за автомобилем, дозвониться по указанному номеру уже не смог. Объявление с сайта тоже исчезло. Мужчина понял, что попался в сети мошенников и написал заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, доверчивость и желание заработать оставили без средств жителя Барнаула: он перевёл мошенникам более двух миллионов рублей.

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