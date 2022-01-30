Москва, , 13:49 — REGNUM Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это подорвет отношения Запада с РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО — прим.) должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает», — сказал он в программе «Воскресное время» на Первом канале.

По его словам, это подорвет отношения Запада с РФ, т.к. станет грубейшим нарушением официального политобязательства, которое брали на себя президенты США и др. стран-членов НАТО.