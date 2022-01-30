Бергамо, Италия, , 13:48 — REGNUM В случае, если футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» сможет приобрести румынского полузащитника команды «Парма» Валентина Михэйлэ, он готов отпустить своего российского хавбека Алексея Миранчука в римский «Лацио». Об этом 30 января сообщает на своем сайте журналиста Джанлука Ди Марцио.

Алексей Миранчук Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, руководство «Аталанты» готово отпустить Миранчука в случае, если сможет договориться о переходе в свой состав 21-летнего румынского футболиста.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что 26-летний российский полузащитник обсудил возможность перейти в состав «Лацио» со своими агентами.

Отметим, Алексей Миранчук в нынешнем сезоне сыграл в составе «Аталанты» в 13 матчах итальянской Серии А, отличившись в них одним голом. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.