Иволгинский район, Бурятия, , 13:47 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту смертельного пожара в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, возгорание дома в селе Калёново произошло утром 30 января.

Пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

При тушении огня пожарные нашли тела трёх человек. Предварительно установлено, что в доме проживали пожилая женщина с взрослым сыном. По данным следствия, накануне вечером они распивали спиртное со знакомым из соседнего села.

«После застолья, затопив печь, люди легли спать. Следующим утром сосед увидел в их окнах и под крышей дома дым, вызвал пожарных, после чего попытался открыть дверь, которая оказалась заперта изнутри», — отметили в ведомстве.

Мужчина попытался проникнуть в помещение через окно, но быстро распространяющийся огонь не позволил этого сделать.

К настоящему времени установлено, что очаг возгорания располагался возле печи, где жильцы оставили вещи, которые вспыхнули от жара. Соседи рассказали, что хозяйка дома планировала заняться ремонтом печи, который находился в аварийном состоянии, для чего купили необходимые материалы.

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