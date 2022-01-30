Иркутск, 30 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Житель Иркутска — 26-летний Чернышёв А.Е. — мог стать жертвой преступления. Как сообщает 30 января СУ СК РФ по региону, по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Jo Naylor Убийство

По версии следствия, утром 6 октября 2021 года мужчина ушел из дома, расположенного по адресу: переулок Деповский, 14−8 и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году, по данным Генпрокуратуры РФ, нераскрытыми остались 963 тысячи преступлений.

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