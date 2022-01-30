Василий Иванов, 30 января 2022, 14:59 — REGNUM На подмосковной конно-спортивной базе «Планерная» прошёл XXVIII Московский классический лыжный марафон памяти первых советских чемпионов мира и Олимпийских игр Любови Барановой и Владимира Кузина и лыжная гонка «Приз Василия Смирнова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед стартом
Перед стартом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Разминка перед марафоном
Разминка перед марафоном
Василий Иванов © ИА REGNUM
В ожидании сигнального выстрела
В ожидании сигнального выстрела
Василий Иванов © ИА REGNUM
Старт
Старт
Василий Иванов © ИА REGNUM

В лыжной гонке могли принять участие все желающие от 18 лет и старше. Участникам были предложены три дистанции на 10, 30 и 50 км. Старт состоялся около 11 утра. Призовые места были распределены для женщин и мужчин. По завершении заезда члены жюри наградили 6 спортсменов-женщин и 12 спортсменов-мужчин.

Спортсмены начинают проходить гоночную дистанцию
Спортсмены начинают проходить гоночную дистанцию
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марафонской трассе
На марафонской трассе
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе марафона
На трассе марафона
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе
На трассе
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе марафона
На трассе марафона
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе
На трассе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финалистки женской команды завершают забег на дистанцию 30 км
Финалистки женской команды завершают забег на дистанцию 30 км
Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемонию награждения провёл президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Головатов. Поздравить участников и вручить призы приехал чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов и эксперт в области теории и методики лыжного спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный профессор РГУФКСМиТ Алексей Баталов.

Президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Михаил Головатов
Президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Михаил Головатов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов
Чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спортсменов встречают горячим чаем и поздравлениями
Спортсменов встречают горячим чаем и поздравлениями
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники забега на 50 км достигли финиша
Участники забега на 50 км достигли финиша
Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди женщин третье место заняла Юлия Исаева, серебряную медаль соревнований получила Елизавета Кормижкина. Победительницей стала Злата Юдакова, прошедшая дистанцию 30 км за 1 час 43 минуты.

Дошёл!
Дошёл!
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финалисты забега на 50 км завершают гонку
Финалисты забега на 50 км завершают гонку
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победительнице забега на 30 км Злате Юдаковой
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победительнице забега на 30 км Злате Юдаковой
Василий Иванов © ИА REGNUM
После забега
После забега
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марафоне
На марафоне
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финалисты забега на 10 км
Финалисты забега на 10 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победителям забега на 50 км
Михаил Головатов поздравляет Дмитрия Клюквина, победителя забега на 50 км
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победителям забега на 50 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Головатов поздравляет Дмитрия Клюквина, победителя забега на 50 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Призы для победителей гонки
Призы для победителей гонки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Исаева завершила забег
Юлия Исаева завершила забег
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марафоне
На марафоне
Василий Иванов © ИА REGNUM
Члены жюри с победителями забега на 50 км
Члены жюри с победителями забега на 50 км
Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди мужчин третье место занял Максим Щербаков, второе место — Омар Худиев. Золото получил Дмитрий Клюквин, преодолевший дистанцию 50 км за 2 часа 34 минуты.