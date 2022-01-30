Василий Иванов,
30 января 2022, 14:59 — REGNUM На подмосковной конно-спортивной базе «Планерная» прошёл XXVIII Московский классический лыжный марафон памяти первых советских чемпионов мира и Олимпийских игр Любови Барановой и Владимира Кузина и лыжная гонка «Приз Василия Смирнова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Перед стартом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Разминка перед марафоном
Василий Иванов © ИА REGNUM
В ожидании сигнального выстрела
Василий Иванов © ИА REGNUM
Старт
Василий Иванов © ИА REGNUM
В лыжной гонке могли принять участие все желающие от 18 лет и старше. Участникам были предложены три дистанции на 10, 30 и 50 км. Старт состоялся около 11 утра. Призовые места были распределены для женщин и мужчин. По завершении заезда члены жюри наградили 6 спортсменов-женщин и 12 спортсменов-мужчин.
Спортсмены начинают проходить гоночную дистанцию
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марафонской трассе
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе марафона
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе марафона
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финалистки женской команды завершают забег на дистанцию 30 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемонию награждения провёл президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Головатов. Поздравить участников и вручить призы приехал чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов и эксперт в области теории и методики лыжного спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный профессор РГУФКСМиТ Алексей Баталов.
Президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Михаил Головатов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спортсменов встречают горячим чаем и поздравлениями
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники забега на 50 км достигли финиша
Василий Иванов © ИА REGNUM
Среди женщин третье место заняла Юлия Исаева, серебряную медаль соревнований получила Елизавета Кормижкина. Победительницей стала Злата Юдакова, прошедшая дистанцию 30 км за 1 час 43 минуты.
Дошёл!
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финалисты забега на 50 км завершают гонку
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победительнице забега на 30 км Злате Юдаковой
Василий Иванов © ИА REGNUM
После забега
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марафоне
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финалисты забега на 10 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победителям забега на 50 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Головатов поздравляет Дмитрия Клюквина, победителя забега на 50 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Призы для победителей гонки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Исаева завершила забег
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марафоне
Василий Иванов © ИА REGNUM
Члены жюри с победителями забега на 50 км
Василий Иванов © ИА REGNUM
Среди мужчин третье место занял Максим Щербаков, второе место — Омар Худиев. Золото получил Дмитрий Клюквин, преодолевший дистанцию 50 км за 2 часа 34 минуты.