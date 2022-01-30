30 января 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 14:59 — REGNUM На подмосковной конно-спортивной базе «Планерная» прошёл XXVIII Московский классический лыжный марафон памяти первых советских чемпионов мира и Олимпийских игр Любови Барановой и Владимира Кузина и лыжная гонка «Приз Василия Смирнова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед стартом Василий Иванов © ИА REGNUM

Разминка перед марафоном Василий Иванов © ИА REGNUM

В ожидании сигнального выстрела Василий Иванов © ИА REGNUM

Старт Василий Иванов © ИА REGNUM

В лыжной гонке могли принять участие все желающие от 18 лет и старше. Участникам были предложены три дистанции на 10, 30 и 50 км. Старт состоялся около 11 утра. Призовые места были распределены для женщин и мужчин. По завершении заезда члены жюри наградили 6 спортсменов-женщин и 12 спортсменов-мужчин.

Спортсмены начинают проходить гоночную дистанцию Василий Иванов © ИА REGNUM

На марафонской трассе Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе марафона Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе марафона Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе Василий Иванов © ИА REGNUM

Финалистки женской команды завершают забег на дистанцию 30 км Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемонию награждения провёл президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Головатов. Поздравить участников и вручить призы приехал чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов и эксперт в области теории и методики лыжного спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный профессор РГУФКСМиТ Алексей Баталов.

Президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Михаил Головатов Василий Иванов © ИА REGNUM

Чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов Василий Иванов © ИА REGNUM

Спортсменов встречают горячим чаем и поздравлениями Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники забега на 50 км достигли финиша Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди женщин третье место заняла Юлия Исаева, серебряную медаль соревнований получила Елизавета Кормижкина. Победительницей стала Злата Юдакова, прошедшая дистанцию 30 км за 1 час 43 минуты.

Дошёл! Василий Иванов © ИА REGNUM

Финалисты забега на 50 км завершают гонку Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Васильевич Головатов вручает призы победительнице забега на 30 км Злате Юдаковой Василий Иванов © ИА REGNUM

После забега Василий Иванов © ИА REGNUM

На марафоне Василий Иванов © ИА REGNUM

Финалисты забега на 10 км Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Васильевич Головатов вручает призы победителям забега на 50 км Василий Иванов © ИА REGNUM Михаил Головатов поздравляет Дмитрия Клюквина, победителя забега на 50 км Василий Иванов © ИА REGNUM

Призы для победителей гонки Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Исаева завершила забег Василий Иванов © ИА REGNUM

На марафоне Василий Иванов © ИА REGNUM

Члены жюри с победителями забега на 50 км Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди мужчин третье место занял Максим Щербаков, второе место — Омар Худиев. Золото получил Дмитрий Клюквин, преодолевший дистанцию 50 км за 2 часа 34 минуты.