Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Актёры Тоби Магуайр и Уиллем Дефо установили рекорд по продолжительности исполнения ролей персонажей Marvel в кинокомиксах, соответствующая запись внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает портал ComicBook.

Тоби Магуайр в роли Человека-паука Цитата из х/ф «Человек-паук». Реж. Сэм Рэйми. 2002. США

Предыдущий рекорд принадлежал Хью Джекману, который воплощал на экране персонажа комиксов Marvel Росомаху. Впервые Джекман сыграл этого персонажа в фильме «Люди Икс» 2000 года. Последний кинокомикс с участием Джекмана в роли Росомахи — «Логан» — вышел в 2017 году.

Магуайр и Дефо смогли побить рекорд Джекмана благодаря вышедшему в конце 2021 года фильму «Человек паук: Нет пути домой». В этом фильме они вернулись к ролям персонажей Человека-паука Питера Паркера и суперзлодея Нормана Озборна. Впервые Магуайр и Дефо сыграли этих персонажей в фильме «Человек-паук» 2002 года.

Кинокомикс «Человек паук: Нет пути домой» вышел в прокат 13 декабря 2021 года. Картина собрала в мировом прокате более $1,69 млрд, показав шестой результат по кассовым сборам в истории кинематографа.

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