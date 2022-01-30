Тара, Омская область, 30 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Тарском районе Омской области правоохранители организовали проверку по факту отравления четырёхлетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Socialnewsdaily.com Лекарство

Пострадавшего доставили в больницу из деревни Кольтюгино ночью 29 января.

«Накануне вечером ребёнок случайно проглотил несколько таблеток лекарственного средства, лежавшего на тумбочке в спальне», — отметили в управлении.

В связи с этим полицейские призвали родителей исключить доступа маленьких детей к лекарствам, предметам бытовой химии и другим веществам.

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