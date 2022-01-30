Буэнос-Айрес, , 13:30 — REGNUM Футбольный клуб из Авельянеда (Аргентина) «Индепендьенте» пополнится на правах аренды аргентинским форвардом московской команды ЦСКА Адольфо Гайчем. Об этом 30 января сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, команда «Индепендьенте» согласовала с руководством армейцев переход на правах аренды 22-летнего футболиста, который в настоящее время арендован испанским клубом «Уэска».

Также указывается, что теперь руководству аргентинского клуба нужно согласовать условия личного контракта игрока.

Отметим, Адольфо Гайч перешел в состав армейцев летом 2020 года. Его действующий контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.