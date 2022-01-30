Москва, 30 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Леонид Куравлёв — советский и российский актёр — скончался 30 января, передает «Первый канал».

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Леонид Куравлёв

Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Ранее он был госпитализирован в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, позже — переведён в другое медучреждение Москвы. Источник Starhit в больнице №40 заявлял, что у артиста оказался положительный тест на COVID-19. При этом сын Куравлева Василий отрицал эту информацию.

Леонид Куравлёв в кино дебютировал ещё студентом, исполнив роли в фильмах Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» и дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».

Фильмография актёра насчитывает более 200 проектов. В 1965 году Куравлёву присовено звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1977 г.— Народного артиста РСФСРС.