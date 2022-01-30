Ереван, 30 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Армении правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал взорвать здания посольств России и США в Ереване. Об этом сегодня, 30 января, сообщают армянские СМИ со ссылкой на силовые органы.

Սէրուժ Ուրիշեան Ереван

Сообщение о том, что якобы готовятся взрывы в зданиях посольств США и России в Ереване, поступило в полицию Армении 25 января. Всего через сутки правоохранители смогли задержать мужчину, который угрожал взрывами.

Никаких взрывных устройств в зданиях посольств обнаружено не было.

Армянские правоохранители занимаются подготовкой материалов о произошедшем.