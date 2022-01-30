Красноярск, 30 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Красноярске неизвестный расстрелял окна многоквартирного дома на улице Авиаторов. Инцидент произошёл утром 30 января, сообщили на странице жилого комплекса Scandis в инстаграм.

@scandis24 В Красноярске неизвестный обстрелял окна многоэтажного дома

В результате обстрела было повреждено остекление окон лоджий, эркера с 12 по 15 этаж с внешней стороны. При этом никто из жильцов не пострадал.

Как передаёт канал ТВК6, полицейские уже нашли стрелка — им оказался житель соседнего дома 2003 года рождения. У него изъяли пневматический пистолет. По этому факту организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге неизвестные обстреляли один из автобусов на маршруте №57.

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