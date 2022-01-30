Москва, 30 января 2022, 13:18 — REGNUM В Москве школьница выпала из окна 22 этажа и выжила, ней наблюдают врачи, сообщил 30 января источник в правоохранительных органах столицы. Инцидент произошел 29 января на ул. Загорьевской.
Школьница была в состоянии алкогольного опьянения. Такие подробности инцидента приводит РЕН ТВ.
По данным канала, 14-летняя девочка выжила. В момент ЧП она была на вечеринке. В ее организме нашли следы алкоголя.
У пострадавшей — сотрясение мозга. Помимо этого, у нее зафиксировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.
Начата проверка обстоятельств произошедшего.
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