Канберра, 30 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Саймон Бёрмингем — министр финансов Австралии — заявил, что страна не будет участвовать в возможном конфликте в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

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«Мы ясно дали понять, что Австралия не будет развертывать военные силы в связи с Украиной, что мы не будем принимать непосредственное военное участие в конфликте», — отметил Бёрмингем в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Однако, по его словам, Канберра продолжает взаимодействовать с Киевом по вопросу оказания помощи.

Австралия является партнером НАТО с расширенными возможностями. Статус партнера «расширенных возможностей» ввели в 2014 г. для построения специализированных двусторонних отношений с альянсом.