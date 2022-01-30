Домбаровский район, Оренбургская область, , 13:09 — REGNUM В Домбаровском районе Оренбургской области осудили двоих граждан за кражу коров. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Корова



Под судом оказались 52-летний и 34-летний мужчины. Организатором преступления стал старший. Граждане собирались похитить 12 коров, но сотрудники уголовного розыска наблюдали за ними и задержали воров прямо на месте преступления.

Один из скотокрадов отправлен в колонию общего режима на девять месяцев. Второму назначен год колонии строгого режима.