Москва, , 13:01 — REGNUM Программно-аппаратный комплекс мониторинга линий электропередач «Гонец-Импульс» запущен в эксплуатацию в рамках пилотных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

ЛЭП Energygaz.ru

В январе 2022 года начали работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации три комплекса «Гонец-Импульс» в Свердловской области. Также пилотный проект запущен в Чечне, где комплекс будет установлен на линии электропередач в ближайшее время.

«За первые несколько суток работы они показали успешные результаты: все данные о состоянии электросетей передаются вовремя и в полном объёме», — отметили в Роскосмосе.

Комплекс «Гонец-Импульс» используется для мониторинга состояния линий электропередачи, трубопроводов и других объектов. Для передачи данных используется спутниковая система «Гонец», что позволяет использовать комплекс в удалённых регионах страны.

Система может обрабатывать данные с датчиков разных типов. В случае возможности аварийной ситуации передача данных осуществляется в режиме реального времени.

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