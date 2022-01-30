Москва, 30 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в последнем бою в своей профессиональной карьере может встретиться в бою-реванше с представителем США Райаном Бейдером. Об этом 30 января сообщили в Bellator.

Stadium.ru Федор Емельяненко

«Да, есть такой вариант с реваншем. Но у нас на горизонте бой Бейдер-Конго. Поэтому посмотрим, что будет», — приводит сообщение лиги Bellator ТАСС.

При этом последний поединок в карьере Федора Емельяненко намерен провести летом нынешнего года и Bellator собирается провести этот бой в России.

Отметим, в настоящее время в активе 45-летнего Федора Емельяненко 40 побед (31 — досрочно) при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Райан Бейдер, являющийся чемпионом лиги Bellator в тяжелом весе, победил российского спортсмена Валентина Молдавского, который являлся обладателем титула временного чемпиона, на турнире Bellator в Финиксе.