Челябинск, 30 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Три жителя Челябинска перевели мошенникам почти 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Одна из женщин отдала неизвестным около 2,5 млн рублей, в том числе почти 2,2 млн взятых в кредит. 30-летний гражданин оформил два кредита на более 1 млн рублей и передал их неизвестным, а 23-летняя девушка лишилась 945 тыс. рублей.

Все деньги потерпевшие перечислили на так называемые «безопасные» счета. Возбуждены и расследуются уголовные дела.