Вашингтон, 30 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украинская разведка якобы вывезла из Киева секретную документацию, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Издание утверждает, что украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве большой объем секретной документации, а также спецоборудование. Все это было якобы вывезено в «безопасные места» на западе Украины. Газета ссылается на неких украинских чиновников, которые якобы сообщили эту информацию на условиях анонимности.

Газета считает, что такая ситуация является одним из «внешних проявлений» того, что Киев на самом деле готовится в эскалации ситуации. Но при этом западных чиновников и политиков тревожит «публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского, который несколько раз заявил, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем было ранее.