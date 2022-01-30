Лондон, 30 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» договорился об аренде шведского полузащитника туринской команды «Ювентус» Деяна Кулушевски. Об этом 30 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, руководство лондонской команды намерено арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа. При этом указанное условие станет обязательным в случае выхода «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов или проведения игроком определённого числа встреч.

Также указывается, что сумма аренды полузащитника составит €5 млн, а выкупа €40 млн с учётом бонусов. При этом в ближайшее время футболист вылетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр перед переходом.

Отметим, Деян Кулушевски перешел в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году, сумма трансфера составила €35 млн. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах за туринский клуб, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми пасами.