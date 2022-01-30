Омск, 30 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 3522 человека. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 141 678. За сутки диагноз подтвердился у 812 человек, из них 80 госпитализировали в стационары.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 197 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 129 885 человек. Уровень коллективного иммунитета в Омской области, по состоянию на 28 января, составляет 70,8%.