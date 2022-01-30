Москва, , 12:35 — REGNUM РФ отправит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять безопасность за счет безопасности других. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», — сказал он в программе «Воскресное время» на Первом канале.

Он отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту страны Владимиру Путину.

Россия в конце 2021 г. опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.