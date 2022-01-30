Москва, 30 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. РФ отправит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять безопасность за счет безопасности других. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», — сказал он в программе «Воскресное время» на Первом канале.

Он отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту страны Владимиру Путину.

Россия в конце 2021 г. опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.