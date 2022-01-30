Посол РФ в Лондоне: никто в России не хочет войны с Украиной
Лондон, 30 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия совершенно не хочет войны с Украиной, а возникшую напряженность необходимо устранять дипломатическими методами. Об этом Келин заявил в интервью газете The Sunday Times, опубликованном сегодня, 30 января.
В ходе интервью Келину был задан вопрос, хотят ли в России войны с Украиной.
Келин также исключил вариант, при котором российские вооруженные силы первыми нападут на Украину, отвечая на вопрос о том, что возможно ли предположить, что войска России вторгнутся на украинскую территорию без предварительного удара Киева.
При этом представитель России подчеркнул, что расширение военного блока НАТО станет ударом по безопасности в Европе, особенно для Российской Федерации.
Что касается Украины, то этой стране нужен нейтральный статус. Конечно, Украина — суверенная страна и сама может выбирать политику, но ранее в Конституции Украины был закреплен нейтральный статус республики. Именно поэтому в Москве считают, что Украине лучше не входить ни в какие военные блоки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала от Запада твердых гарантий того, что Украина никогда не войдет в Североатлантический альянс. Однако страны НАТО отказались давать такую гарантию, хотя и заявили, что не рассматривают возможности принятия Украины в альянс. Тем не менее в конституции Украины закреплено стремление этой страны вступить в НАТО и Евросоюз.