Лондон, 30 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия совершенно не хочет войны с Украиной, а возникшую напряженность необходимо устранять дипломатическими методами. Об этом Келин заявил в интервью газете The Sunday Times, опубликованном сегодня, 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В ходе интервью Келину был задан вопрос, хотят ли в России войны с Украиной.

«Конечно, нет. Все против этого, и мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры», — ответил российский дипломат.

Келин также исключил вариант, при котором российские вооруженные силы первыми нападут на Украину, отвечая на вопрос о том, что возможно ли предположить, что войска России вторгнутся на украинскую территорию без предварительного удара Киева.

«Нет, совершенно нет. Ни одно российское официальное лицо никогда не говорило чего-то, что угрожало бы украинцам, так что у нас абсолютно нет никого намерения делать это», — подчеркнул Келин.

При этом представитель России подчеркнул, что расширение военного блока НАТО станет ударом по безопасности в Европе, особенно для Российской Федерации.

«Вопрос в том, увеличит ли расширение НАТО безопасность или уменьшит. С нашей точки зрения, это станет ударом для безопасности в Европе, в особенности для нас», — сказал Келин.

Что касается Украины, то этой стране нужен нейтральный статус. Конечно, Украина — суверенная страна и сама может выбирать политику, но ранее в Конституции Украины был закреплен нейтральный статус республики. Именно поэтому в Москве считают, что Украине лучше не входить ни в какие военные блоки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала от Запада твердых гарантий того, что Украина никогда не войдет в Североатлантический альянс. Однако страны НАТО отказались давать такую гарантию, хотя и заявили, что не рассматривают возможности принятия Украины в альянс. Тем не менее в конституции Украины закреплено стремление этой страны вступить в НАТО и Евросоюз.