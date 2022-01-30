Ливерпуль, Великобритания, 30 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» 30 января заключит контракт с Фрэнком Лэмпардом, который станет новым главным тренером команды. Об этом 30 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Chelseafc.com Фрэнк Лэмпард

При этом ранее стало известно, что руководство ливерпульского клуба договорилось с британским специалистом об условиях контракта.

В настоящее время обязанности главного наставника «Эвертона» исполняет Данкан Фергюсон.

Отметим, последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был лондонский клуб «Челси», откуда он был уволен в январе 2021 года.