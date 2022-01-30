Красноярск, , 12:30 — REGNUM В Красноярском крае прогнозируют потепление, которое усилится к концу рабочей недели. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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В понедельник, 31 декабря температура воздуха ночью в Красноярске опустится до — 24,-26 °C, днём — до — 13,-15 °C. Ветер юго-восточный 1−6 метров в секунду, на дорогах гололедица.

В дальнейшем среднесуточная температура будет постепенно повышаться. В субботу, днём 5 февраля столбик термометра поднимется до — 3 °C, ночью — до — 13 °C. Значительных осадков в течение недели не ожидается.

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