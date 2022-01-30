30 января 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:56 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший разведчик экстрадирован в Турцию

Как передает Bold Medya, бывший командир спецназа Нури Гёкхан Бозкыр, рассекретивший причастность Национальной разведывательной организации (MİT) к контрабанде оружия в Сирию, экстрадирован в Турцию. Бозкыр рассказал о том, что во время его пребывания на территории Украины поставки оружия находились под контролем MİT и он был причастен к незаконным поставкам оружия в Сирию и горячие точки на территории стран Азии и Африки. Он поделился подтверждающими данный факт фотографиями и видеозаписями. По его словам, торговлей он начал заниматься в 2007 году, ездил в такие страны, затронутые вооруженными конфликтами, как Грузия, Иран, Афганистан, Босния и Герцеговина и Азербайджан под предлогом поставки оборудования, продуктов питания и гуманитарных грузов. Бозкыр выразил опасение относительно того, что в случае его экстрадиции в Турцию он может быть убит в тюрьме.

Выборы в Турецкой Республике Северного Кипра

Согласно сообщению обозревателя Ahval News Хасана Кахведжиогу, после выборов, прошедших в Турецкой Республике Северного Кипра в минувшее воскресенье, не последовало каких-либо изменений во «внутренней политике». Похоже, что Партия национального единства (ПНЕ) и Демократическая партия (ДП), формирующие правительство, продолжат свою «коалицию» с того места, где остановились. «Фаворит» выборов, ПНЕ, увеличила количество отданных в ее поддержку голосов с 35 до 40%. Тот факт, что ей удалось сделать это в условиях, когда экономика достигла дна, наблюдался огромный дефицит бюджета, члены партии становились «героями скандалов» и часто отключали электроэнергию, явно бросает вызов логике. Видимый вклад правящей турецкой Партии справедливости и развития на местах и открытая «поддержка» Анкары, несомненно, были наиболее важным фактором успеха ПНЕ. Хотя несмотря на все эти усилия партией, которой на выборах лучше других удалось улучшить свой результат с 20,95% в 2018 году до 32% сейчас, стала Республиканская турецкая партия, выступавшая за федерализацию Кипра.

Отключение газа и электроэнергии в промзонах

Как пишет корреспондент Duvar Джансу Айдемир, после того как Иран на 10 дней приостановил подачу природного газа в Турцию, в организованных промышленных зонах (ОПЗ) началось отключение электроэнергии. Нехватка электроэнергии негативно сказалась на работе заводов. Производители бурно отреагировали на постановление об отключении электроэнергии в ОПЗ. Производство на заводах остановлено, те производители, которым необходимо выполнить полученный заказ, вынуждены работать на генераторах себе в убыток. После того как 20 января Иран прекратил подачу природного газа, BOTAŞ в свою очередь на три дня прекратила подачу газа в промзоны. Производители, потрясенные экономическим кризисом, сейчас переживают шок от отключения электроэнергии. Эксперты предупреждают, что эта декада может спровоцировать множество кризисов, в том числе и рост уже существующих.

Эрдоган боится проиграть президентские выборы

Bold Medya приводит анализ немецкого еженедельного экономического журнала WirtschaftsWoche, посвященный экономическому кризису в Турции. Согласно ему, «причиной роста уровня инфляции являются не внешние силы, а неспособность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана повысить процентные ставки из-за выборов в 2023 году». В статье отмечается, что «Эрдоган боится проиграть президентские выборы». «Поддержка турецкого президента сокращается из-за нищеты турецкого народа. Наблюдается быстрый рост инфляции, однако центробанк сопротивляется повышению процентных ставок. Последствия этого негативно сказываются на Европе», — говорится в анализе. Отмечается, что уровень роста инфляции в Германии составляет около 5,3%, тогда как в Турции — 36%.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Важное решение Конституционного суда

Как передает Aktif Haber, Конституционный суд Турции вынес решение в отношении лиц, уволенных с государственных должностей в связи с введением чрезвычайного положения после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Суд подчеркнул, что увольнения с государственных должностей по таким основаниям, как «член террористической организации» или «принадлежность к террористической организации», продолжались и после введения ЧП, при этом полномочия в данном отношении были неограниченными. Согласно решению Конституционного суда, признание людей виновными и увольнение с государственных должностей до окончания судебного разбирательства противоречат принципу презумпции невиновности.

Конституционный суд Турции Anayasa.gov.tr

Виновником приостановки подачи газа является Турция

Как пишет Sözcü, согласно официальному заявлению Национальной газодобывающей компании Ирана, виновником перебоев в подаче природного газа в Турцию является не Тегеран. Поставка газа была приостановлена в связи с утечкой в двух изолированных соединениях и сбоями в работе станции Базерган. Турция переживает энергетический кризис. Запасы газа закончились, и правительство решило выйти из ситуации путем сокращения поставок газа в промзоны. Анкара заявляет, что причиной энергетического кризиса, который привел к остановке промышленного производства, является Иран, однако Тегеран опровергает данное заявление.

Стамбул оказался в снежном плену

Согласно сообщению NTV, сильный снегопад и ураган парализовали движение транспорта в Стамбуле и негативно сказались на повседневной жизни горожан. Отменены все рейсы на ближайшие два дня. Аэропорты Стамбула захлестнула волна недовольства туристов. Туристы, застрявшие в аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий, требовали предоставить им гостиницу. Движение между аэропортом и центром города было остановлено в связи с сильным снегопадом. Застрявшим в аэропорту пассажирам раздавали только картонные подстилки, чтобы те могли «поспать». Губернатор провинции Стамбул Али Йерликая объявил о запрете на участие в дорожном движении всех транспортных средств, за исключением общественного транспорта и служебных автомобилей, и приостановлении на неделю деятельности государственных и образовательных учреждений. Крыша объекта в Стамбульском аэропорту, обслуживающего Turkish Cargo, обрушилась под тяжестью снежных масс и порывистым ветром.

Али Йерликая Istanbul.gov.tr

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министр финансов и казначейства Нуреддин Небати заявил, что какое-то время уровень инфляции будет колебаться до 40%, а к концу года упадет ниже 30%.

Председатель Партии будущего Ахмет Давутоглу и председатель Партии демократии и прорыва Али Бабаджан сделали совместное заявление для прессы, согласно которому Турция абсолютно готова и можно проводить выборы в любой момент.

По решению суда арестован корреспондент TELE1 Седеф Кабаш, в отношении которой велось расследование по факту оскорбления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Решением за подписью Эрдогана отменено положение относительно Халила Бена Ахмеда Бена Мохамеда Джаррая, входящего в список лиц, причастных к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и чьи активы были заморожены.

Глобальный чиповый кризис в автопроме, из-за которого многие производители оказались в затруднительном положении, на этот раз затронул Renault. Сообщается, что турецкий завод Oyak Renaultв Бурсе с 24 января приостановил свою работу на 15 дней.

В интервью журналисту Bizim TV Шабану Севинчу бывший депутат и политик Джем Узан заявил, что турецкая экономика «больна раком».

Эрдоган провел встречу с председателем Союза армянских фондов Бедросом Шириноглу и заместителем председателя Германом Баляном. Встреча, состоявшаяся в бывшей президентской резиденции в Чанкая, была закрыта для журналистов и продолжалась около 45 минут.

Выпускник факультета овощеводства, член правящей Партии справедливости и развития Ильяс Халилоглу назначен в Космическое агентство Турции, основанное со словами «20-летние мечты сбываются», которое в 2023 году запланировало «жесткую посадку на Луну». Примечательно, что в этом году на национальную космическую программу выделено всего 20 тысяч турецких лир (около 1500 долларов).

По данным за 27 января, выявлено 82 180 случаев инфицирования COVID-19, что является абсолютным «рекордом».