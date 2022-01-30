Махачкала, , 12:20 — REGNUM В Дагестане задержан предполагаемый убийца хозяина и работника животноводческой стоянки в Лаганском районе Калмыкии. Об этом сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 30 января.

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Подозреваемого в двойном убийстве удалось отыскать в течение суток. Им оказался знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию с требованием вернуть долг с работника животноводческой стоянки. В ходе обыска в доме злоумышленника найден предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова. Назначена экспертиза, уточнила Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от села Улан-Хол утром 29 января. Тела двоих мужчин обнаружил сын одного из убитых.

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