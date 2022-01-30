Москва, , 12:20 — REGNUM Пациентка одной из частных клиник в Москве умерла во время липосакции, передает «РЕН ТВ».

28-летней девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

Ранее в Тюменской области местная жительница умерла после визита к частному косметологу. Косметолог, у которой не было необходимого медобразования и лицензии на оказание косметических услуг, приняла в качестве пациента 46-летнюю женщину, которая в дальнейшем скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ч. 2 п. «в».