Лондон, , 12:17 — REGNUM Лиз Трасс — глава МИД Великобритании — подтвердила намерение британских властей удвоить численность военного контингента в Эстонии, передает Sky News.

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«Предлагаем разместить дополнительные войска в Эстонии, предоставляем дополнительную воздушную поддержку через Черное море и поставляем оборонительное оружие Украине», — отметила она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на протяжении нескольких дней Великобритания отправляет на Украину военно-транспортными самолетами своих ВВС вооружение.

«Было организовано не менее 6 рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 т груза, то есть в общей сложности порядка 460 т вооружений», — отметила она.