Лондон, 30 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» интересуется возможностью приобретения уругвайского полузащитника туринской команды «Ювентус» Родриго Бентанкура. Об этом 30 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, руководство команды из Лондона может заплатить за 24-летнего футболиста €19 млн, а также готово прибавить бонусы к этой сумме.

Отметим, Родриго Бентанкур перешел в состав «Ювентуса» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за €15,7 млн и в нынешнем сезоне сыграл за итальянскую команду в 19 матчах итальянской Серии А, в которых отличился двумя результативными передачами.