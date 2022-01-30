Вашингтон, 30 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Пользователи интернета в 2021 году чаще всего скачивали на пиратских сайтах фантастический боевик «Годзилла против Конга». Об этом говорится в исследовании американской компании Akamai Technologies.

Pixabay.com Интернет

Эксперты Akamai Technologies установили, что в первых трёх кварталах 2021 года активность использования пиратских ресурсов выросла на 16% в сравнении с предыдущим девятимесячным периодом. С января по сентябрь 2021 года пользователи интернета нелегально загрузили или посмотрели онлайн фильмы и телешоу более 3,7 млрд раз.

Общее число посещений пиратских сайтов за этот период составило 132 млрд. Лидерами по активности использования пиратских ресурсов стали пользователи из США, России, Индии, Китая и Бразилии.

Первую тройку самых популярных на пиратских ресурсах фильмов составили «Годзилла против Конга», «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Чёрная вдова». Замкнули пятёрку «Форсаж-9» и «Мортал комбат».