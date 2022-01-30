30 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика о том, что в случае войны на территории Украины, на границе с Польшей можно ждать до миллиона украинских беженцев.

Мирослава Романенко, , 14:55 — REGNUM Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае войны на территории Украины, на границе с Польшей можно ждать до миллиона украинских беженцев, передает «Польское радио».

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если на Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, которые бегут от смерти, которые бегут от зверств войны», — приводит слова политика информационное агентство 112.ua.

По словам Вонсика, имеется несколько сценариев, и Польша должна быть готова к любому.

«Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе», — добавил он.

Политик также отметил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

Заявление Вонсика обсудили на украинском телеграм-канале Klymenko Time и на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие напомнили о том, что много трудовых мигрантов с Украины находятся на заработках Польше.

«Поля готовы к приему беженцев?» — с сарказмом отреагировал Егор.

«А вообще — раскачивают со всех сторон, как будто с цепи сорвались. Все хотят, чтобы началась война между Россией и Украиной. Конченые», — не выдержал Александр.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Если будет переизбыток рабочей силы, то можно заодно и пониженную ЗП (заработную плату — М. Р.) поставить… Выгодно», — пишет не без сарказма Eduard.

«Ниже минималки нельзя по закону. В Польше рук рабочих не хватает, поляки к немцам едут, поэтому Дуда и дружит с нами. Чем хуже нам, тем лучше Польше», — ответил ему (Eduard) Dmytro K.

«Да, это не 4000 на белорусской границе, это 1 000 000. Весело заживете», — написал Andriy Borisovich.

«Ждут больше батраков, руки уже потирают», — иронизирует Наталья.

«Остальные 30 [млн] будут в России, бандеровцы — в Польшу, украинцы — в Россию», — отреагировал Олег К.

Украинские националисты spoilt.exile

«Польша ждёт свой кусочек Украины», — отметил Александр.

«Весна на носу, клубничку садить надо», — шутит Елена Н.

«А почему же не принимали беженцев, которые со стороны Белоруссии были? Азиатские беженцы, видать, клубнику не умеют выращивать и собирать», — с сарказмом пишет Valera S.

«Они и без войны будут к весне…» — пишет Борис Б.

«А Польша тут как тут…» — отреагировала Галина К.

«Это хорошо. Первыми свалят все «свiдомi патрiоти» («сознательные патриоты», речь об украинских националистах — М .Р.), если схрон покажется ненадежным убежищем от «руки Кремля» и «глаза ФСБ»… Кстати, Румыния тоже их ждёт…» — отметил Ингвар Т.

«В смысле до миллиона? Миллион — это будут только семьи заробитчан (трудовых мигрантов — М .Р.)», — отметил Nick S.

«Польша не ждет беженцев, она жаждет их получить, это дешевая рабсила и миллиардные дотации ЕС…» — считает Натан Б.

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