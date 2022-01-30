Мирослава Романенко, 30 января 2022, 14:55 — REGNUM Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае войны на территории Украины, на границе с Польшей можно ждать до миллиона украинских беженцев, передает «Польское радио».
«Если на Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, которые бегут от смерти, которые бегут от зверств войны», — приводит слова политика информационное агентство 112.ua.
По словам Вонсика, имеется несколько сценариев, и Польша должна быть готова к любому.
«Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе», — добавил он.
Политик также отметил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.
Заявление Вонсика обсудили на украинском телеграм-канале Klymenko Time и на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие напомнили о том, что много трудовых мигрантов с Украины находятся на заработках Польше.
«Поля готовы к приему беженцев?» — с сарказмом отреагировал Егор.
«А вообще — раскачивают со всех сторон, как будто с цепи сорвались. Все хотят, чтобы началась война между Россией и Украиной. Конченые», — не выдержал Александр.
«Если будет переизбыток рабочей силы, то можно заодно и пониженную ЗП (заработную плату — М. Р.) поставить… Выгодно», — пишет не без сарказма Eduard.
«Ниже минималки нельзя по закону. В Польше рук рабочих не хватает, поляки к немцам едут, поэтому Дуда и дружит с нами. Чем хуже нам, тем лучше Польше», — ответил ему (Eduard) Dmytro K.
«Да, это не 4000 на белорусской границе, это 1 000 000. Весело заживете», — написал Andriy Borisovich.
«Ждут больше батраков, руки уже потирают», — иронизирует Наталья.
«Остальные 30 [млн] будут в России, бандеровцы — в Польшу, украинцы — в Россию», — отреагировал Олег К.
«Польша ждёт свой кусочек Украины», — отметил Александр.
«Весна на носу, клубничку садить надо», — шутит Елена Н.
«А почему же не принимали беженцев, которые со стороны Белоруссии были? Азиатские беженцы, видать, клубнику не умеют выращивать и собирать», — с сарказмом пишет Valera S.
«Они и без войны будут к весне…» — пишет Борис Б.
«А Польша тут как тут…» — отреагировала Галина К.
«Это хорошо. Первыми свалят все «свiдомi патрiоти» («сознательные патриоты», речь об украинских националистах — М .Р.), если схрон покажется ненадежным убежищем от «руки Кремля» и «глаза ФСБ»… Кстати, Румыния тоже их ждёт…» — отметил Ингвар Т.
«В смысле до миллиона? Миллион — это будут только семьи заробитчан (трудовых мигрантов — М .Р.)», — отметил Nick S.
«Польша не ждет беженцев, она жаждет их получить, это дешевая рабсила и миллиардные дотации ЕС…» — считает Натан Б.
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