Калгари, Канада, 30 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» переиграл в овертайме «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 1:0.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Автором победной шайбы «Калгари» в овертайме стал Джонни Годро (61-я).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров и российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин не отличились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 2 февраля на выезде сыграет с клубом «Даллас Старз», а «Ванкувер» днем ранее также в гостях встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс».