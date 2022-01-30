Киев, , 11:58 — REGNUM Посольство США призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда.

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«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой … и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или др. частные транспортные средства», — отмечается в сообщении диппредставительства.

Американцам рекомендовали покидать Украину через Словакию, Польшу, Румынию, Венгрию, Молдавию.

В сообщении при этом отмечается, что посольство США в Киеве остается открытым.