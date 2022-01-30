Лиссабон, , 11:54 — REGNUM В Португалии началось голосование на досрочных парламентских выборах, избирательные участки открылись в 8:00 (11:00 мск) и закроются в 19:00 (22:00 мск).

Выборы проходят досрочно — их объявил президент Марселу Ребелу ди Соуза после того, как парламент не смог утвердить госбюджет.

По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.

Выборы проходят в 22 избирательных округах, зарегистрированы 10,8 млн избирателей, из них почти 1 млн — за границей.